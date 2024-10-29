Рада уволила Костина с поста Генпрокурора Украины

Верховная Рада Украины 29 октября проголосовала за увольнение Андрея Костина с должности Генерального прокурора Украины.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Представление на увольнение Костина внёс Президент Украины Владимир Зеленский. За отставку проголосовали 255 нардепов.

Костин был назначен Генпрокурором 28 июля 2022 года, он сменил на этом посту Ирину Венедиктову. До этого Костин возглавлял комитет Рады по вопросам правовой политики.

Костин заявил, что решил уйти в отставку 22 октября. Он сделал это после заседания СНБО, посвящённого ситуации с нарушениями в медико-социальных экспертных комиссиях, которые устанавливают инвалидность. По словам генпрокурора, проверка установила «много позорных фактов злоупотреблений», в частности, в системе органов прокуратуры.

Костин родился 17 апреля 1973 года в Одессе. Окончил Одесский государственный университет им. Мечникова по специальности «правоведение». Работал директором адвокатской компании «Право», заместителем председателя Совета адвокатов Одесской области, заместителем председателя президиума Объединения адвокатов «Одесская областная коллегия адвокатов».

Одесса News информировала, что среди претендентов на должность Генерального прокурора Украины называют начальника Одесской облгосадминистрации Олега Кипера, главу Антимонопольного комитета Украины, экс-руководителя Донецкой облвоенадминистрации Павла Кириленко и нынешнего начальника Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко.

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