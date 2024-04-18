В бою за Украину погиб житель Одесской области Валентин Бершадский, светлая память

28 декабря 2023 года при выполнении боевого задания вблизи села Студенок Сумской области погиб 43-летний житель села Тарутино Одесской области, солдат Валентин Бершадский.
Об этом сообщал в Facebook Тарутинский поселковый совет.
Валентина призвали Болградским РТЦК и СП на военную службу по мобилизации 4 марта 2022 года. Боец до конца своих дней мужественно выполнял воинский долг по защите Родины.
У погибшего бойца остались мать, дочь и жена.
31 декабря в Тарутинской общине объявили Днём траура по погибшему воину. В этот же день воина провели в последний путь и похоронили в Тарутино с воинскими почестями.
Одесса News сообщала, что во время выполнения боевого задания в зоне проведения военных действий в декабре 2023 года погиб житель села Нерушай Татарбунарской общины, военнослужащий ВСУ, солдат Александр Кобзарь.
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Фото: Тарутинский поссовет/Facebook
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