На Новый год деду в Молдову: 154 банки икры пытались через границу пронести 2 «внучка»

На границе с Молдовой обнаружили двух граждан Украины с так называемыми «поясами гурманов», наполненными банками с красной икрой.

Об этом 7 декабря сообщает Госпогранслужба.

«Сегодня пограничники и таможенники Украины вместе со своими коллегами из Молдовы в общем пункте пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» обнаружили двух украинцев с интересным грузом», — говорится в сообщении.

Двое граждан Украины — мужчины 28 и 29 лет — направлялись на рейсовом автобусе «Одесса-Кишинёв» в Республику Молдова через пункт пропуска «Паланка-Маяки-Удобное», где несут службу пограничники Белгород-Днестровского отряда. Во время совместного украино-молдавского погранично-таможенного контроля у мужчин обнаружили 154 банки с красной икрой. Деликатес мужчины несли прямо на себе под одеждой, примотав к туловищу полиэтиленовой плёнкой.

По словам задержанных, вкусности предназначались для дедушки в Молдове. Но оценить вкусовые качества и полезные свойства икры лосося и горбуши дедушке не удастся, поскольку предновогоднюю доставку сорвали на украинско-молдавской границе.

Не удалось полакомиться деликатесной икрой и одесским пограничникам — икру изъяли представители таможенной службы Молдовы.

Поскольку «гениальный план» потерпел фиаско, мужчины отказались продолжать своё путешествие и вернулись на территорию Украины. О последствиях новогодней операции для самих её участников пограничники не сообщают.

Как информировала Одесса News, в ноябре 2021 года вблизи границы с Молдовой (с.Новокрасное Одесской области) пограничники Подольского отряда задержали автомобиль «Mersedes Sprinter» с незаконным грузом очков, обуви и одежды.

Фото: Госпогранслужба

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