В Черноморском рыбпорту обнаружена партия контрабандных сигарет на 69 млн гривен

Проводя системную работу по недопущению нарушений международного и национального законодательства в сфере оборота табачных изделий оперативные подразделения Госпогранслужбы совместно со следователями Главного следственного управления ГФС пресекли попытку организации масштабного международного канала перемещения сигарет.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



Отмечается, что в рамках уголовного производства были проведены обыски на территории Черноморского рыбного порта и изъято более 3 455 ящиков сигарет, а это 1 727 500 пачек. Стоимость товара составляет 69 миллионов гривен.

«Дельцы пытались наладить незаконные поставки курева в страны ЕС транзитом через территорию Украины и Молдовы», — говорится в сообщении.

До проведения операции оперативники установили, что морским путём транзитом через Украину в соседнюю Молдову планируется большая поставка груза табачных изделий. Их транспортировали из Объединённых Арабских Эмиратов.

Проведённый анализ оперативных данных указал на нарушение украинского, молдавского и международного законодательства и исключал легальную реализацию этих сигарет. По оперативной информации также было установлено, что фирма-получатель планировала их контрабандное перемещение в страны Евросоюза для незаконной сделки.

Работа над разоблачением масштабных каналов контрабанды продолжается.

Как сообщала Одесса News, причиной задержания экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина и и его бывшего заместителя Константина Гейко является пропажа вещественных доказательств — 7 контейнеров с конфискованными контрабандными сигаретами.

Фото и видео: Госпогранслужба