Одесса-Москва — одно из самых прибыльных железнодорожных сообщений в Украине

По итогам 2019 года самым прибыльным поездом международного сообщения был Киев-Москва, внутреннего — Киев-Одесса.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

Отмечается, что в 2019 году самыми прибыльными были поезда международного сообщения из Киева и Кривого Рога в Москву. «Укрзализныця» заработала 145,2 млн грн и 95,7 млн грн соответственно.

В сообщении отмечают, что в поезде «Киев-Москва» в прошлом году предложено 339 414 мест, из которых продали 253 530. В поезде «Кривой Рог-Москва» из 173 050 мест реализовали 141 708.

Третьим по прибыльности оказался «Одесса-Москва» с 54,9 млн грн (116 146 из 140 518 мест), четвёртым — «Одесса-Перемышль» с 22,2 млн грн (80 298 из 106 392 мест), пятым — «Киев-Санкт-Петербург» с 16 млн грн (33 081 из 57 432 мест).

Самыми убыточными признаны «Хмельницкий — Москва» с убытком 4,5 млн грн (продано 54 656 из 91 767 мест) и «Львов-Перемышль» с 3 млн грн (продано 15 580 из 30 816 мест).

По данным УЗ, на внутренних маршрутах самыми прибыльными были:

«Киев-Одесса» — 74,5 млн (продано 387 177 из 427 104 мест),

«Киев-Львов» — 56 млн (продано 333 313 из 392 582),

«Днипро-Киев» — 55,7 млн (продано 383 520 из 407 996 мест),

«Харьков-Киев» — 47,4 млн (мест 325 237 из 385 362 мест),

«Киев-Запорожье» с 33,7 млн (мест 197 065 из 220 712 мест).

Самыми убыточными были:

«Львов-Бахмут» — убыток 275,5 млн (продано 367 711 из 416 828 мест),

«Ужгород-Лисичанск» — 260,3 млн (457 167 из 459 622 мест),

«Мариуполь-Львов» — 217,1 млн (422 265 из 449 994 мест),

«Ивано-Франковск-Николаев» — 209,1 млн (396 589 из 429 437 мест),

«Киев-Рахов» — 189,6 млн (502 835 из 548 456 мест).

При этом по итогам 2019 года ожидаемый в УЗ убыток от пассажирских перевозок на дальнем сообщении составляет 6,5 млрд.

Кстати. За 2019-й год «Укрзализныця» реализовала через онлайн-сервисы 30,4 миллионов билетов, то есть 57% от общего объёма, по сравнению с предыдущим годом продажа билетов онлайн вырос на 10%.