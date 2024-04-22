Укрзализныця в тестовом режиме возвращает в Одессу поезд Интерсити+

Акционерное общество «Укрзализныця» в тестовом режиме возвращает в Одессу скоростной поезд Интерсити+.

Об этом АО «Укрзализныця» сообщает в Facebook.

Отмечается, что поезд №761/762 Киев-Одесса будет отправляться из Киева 3, 4 и 5 мая в 06:03 и прибывать в Одессу в 13:34. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в те же даты в 14:20 и прибывать в Киев в 21:50.

Билеты на Одессу уже есть в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов.

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