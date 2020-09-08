Не везде в Одесской области можно пить воду

ГУ «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины» с целью проведения мониторинга за состоянием питьевой воды проведено исследование проб в Одессе и области.

Об этом сообщает лабцентр на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в Одессе было исследовано 1 пробу питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели. которая отвечала требованиям к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком.

В Одесской области всего было исследовано 69 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические и 50 проб на санитарно-химические показатели. Из них не отвечают требованиям по санитарно-микробиологическим показателям 6 проб (8.7%), а именно: Белгород-Днестровский район (сёла Приморское, Ст. Царичанка, Царичанка), Окнянский район (сс. Окны, с.Чёрная) и по санитарно-химическим показателям 6 проб (12.0%), а именно: Ивановский район (сёла Амбаров, Романовка, Стрюков, Ульяновка, Петровка, Антонюки).

Исследована также вода из некоторых поверхностных водоёмов 1-й категории, используемых в качестве источников питьевого водоснабжения населения, а именно: Дунай в Измаильском и Килийском районах, p. Турунчук в Беляевском районе. 8 исследованных проб воды на санитарно-микробиологические показатели и столько же проб на содержание хлорорганических пестицидов (р. Дунай в Килийском районе) соответствовали гигиеническим требованиям.

Вода водоёмов 2-й категории (Днестровский лиман) исследована двумя пробами на санитарно-микробиологические показатели. Все исследованные пробы соответствовали гигиеническим требованиям.

Как сообщала Одесса News, качество морской воды у побережья Одесской области по санитарно-микробиологическим показателям отвечает нормативным требованиям, кроме пляжа 16 станции Большого Фонтана в Одессе.