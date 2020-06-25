Одесский суд уже третий год не может сдвинуть с места дело об убийстве боксёра

Одесский суд годами ищет знатока азербайджанского языка для убийцы тайбоксёра Сергея Лащенко.



«В связи с неявкой на судебное заседание переводчика для обвиняемого с украинского на азербайджанский языки судебное заседание отложено на 8 июля 2020 года», — сообщили в Малиновском райсуде г.Одессы.

Отмечается, что в ноябре 2017-го года бюро переводов дало суду ответ на многочисленные просьбы, объявив, что в штатном расписании учреждения специалист устного синхронного общения отсутствует. Затем потерпевшая сторона всё–таки нашла переводчика и даже сама его оплачивала, благодаря чему суд несколько продвинулся в своём процессе, однако в какой–то момент переводчик перестал являться в суд по причине угроз в его адрес со стороны обвиняемого — Бабека Дамир-оглы Гасанова, который ранее вполне свободно общался на русском языке.

Как сообщала Одесса News, одесский спортсмен Сергей Лащенко был застрелен из травматического пистолета на территории Еврейской больницы города в апреле 2015 года (пуля попала в шею), и этому предшествовал конфликт между тайбоксёром и азербайджанцами в центре Одессы. Тогда произошла драка, после которой противники спортсмена скрылись, а он сам вместе с товарищами отправился в больницу за медицинской помощью. Вскоре после этого азербайджанцы прибыли туда же с подкреплением, открыли огонь прямо в приёмном покое больницы и убили Лащенко.

Подозреваемый в этом преступлении Бабек Дамир-оглы Гасанов, 1991 года рождения, покинул Украину, но через полгода, 5 октября 2015-го, был задержан Интерполом в Санкт-Петербурге. Арестовали азербайджанца в тот момент, когда тот направлялся в управление Федеральной миграционной службы в Василеостровском районе, чтобы подать документы на временное проживание в РФ. После этого российские правоохранители связались с Украиной и экстрадировали подозреваемого.