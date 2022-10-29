Зачем мэр Одессы встречался с отельными бизнесменами

28 октября Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл встречу с одесскими отельерами.

По сообщению официального сайта «Одесса» горсовета, осенью в действующее законодательство Украины внесены изменения, позволяющие частным учреждениям, размещающим переселенцев на безвозмездной основе, получать компенсации из государственного бюджета за коммунальные услуги.

Как отметила директор Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета Елена Китайская, на сегодняшний день в Одессе зарегистрировано 50799 внутренне перемещённых лиц. В последние недели в среднем Департамент регистрирует до 1000 человек ежедневно и основной вопрос, который волнует переселенцев – жильё.

«Война продолжается, враг обстреливает критическую инфраструктуру. Впереди зимний период. Есть вероятность, что некоторые украинские города не смогут полноценно обеспечить население отоплением. И Одессу может ожидать новая волна переселенцев, которых нужно быстро размещать», — обратился к отельерам Геннадий Труханов.

Во время встречи до руководителей отельного бизнеса был доведён механизм и сроки получения компенсации.

Также мэр Одессы поблагодарил отельеров за помощь и проинформировал о работе, проводимой городскими властями для переселенцев.

Как сообщала Одесса News, 25 октября начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко провёл встречу со старшим полевым координатором Агентства ООН по делам беженцев Пьером Камар.

Фото: «Одесса»

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