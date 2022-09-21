Марченко встретился с главврачами одесских областных медучреждений: о чём говорили

20 сентября начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко провёл встречу с главными врачами учреждений здравоохранения областного подчинения.

Ключевая тема беседы – реформы в области медицины и проблемные вопросы в сфере здравоохранения Одесской области, в частности, возобновление работы Госпитального Совета, финансирование больниц, обеспечение и распределение медикаментов и оборудования, сообщает преес-служба ООВА.

«Госпитальный Совет – консультативно-совещательный орган при Одесской облвоенадминистрации. Поэтому я убеждён, что необходимо возобновить его заседания, чтобы в открытом диалоге все его члены могли решать приоритетные задачи по наработке целостной модели развития медицины области», – отметил Максим Марченко.

Также начальник ООВА выслушал каждого из главных врачей относительно их видения развития возглавляемых ими медицинских учреждений и рассмотрел предложения по решению проблемных вопросов.

«Нашим главным приоритетом сегодня, кроме вопроса обороноспособности украинского государства, есть жизнь и здоровье граждан. Именно поэтому совместно с руководством Одесского областного совета мы проанализируем информацию, которую мы получили и определим все дальнейшие направления работы как Департамента здравоохранения Одесской ОВА, так и больниц», – подчеркнул Максим Марченко.

Как сообщала Одесса News, 16 сентября начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко посетил Фонтанскую общину.

Фото: ООВА/Facebook

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