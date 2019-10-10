Владелец затонувшего Bourbon обещает заботиться о семьях моряков

Владелец затонувшего в Атлантике судна Bourbon Rhode обещает не прекращать поисково-спасательную операцию и оказывать поддержку семьям спасённых, погибших и пропавших без вести моряков, большинство из которых — украинцы.

Об этом речь идет в переданном Укринформу заявлении исполнительного директора компании-судовладельца Bourbon Геля Бодэнэ.

«Мы как компания сосредоточены на проведении поисковых и спасательных операций, а также на всяческой возможной поддержке семей членов экипажа», — заявили в компании.

Как отмечается, судовладелец находится в тесном контакте с семьями моряков.

В компании Bourbon выразили глубокие соболезнования семьям четырёх погибших, а также семи пропавшим без вести, среди которых шестеро — украинцы.

«Солидарность среди моряков является главным фактором поддержки в этот сложный период», — подчеркнул исполнительный директор.

У судовладельца сообщили, что поисковые и спасательные операции проходят под руководством Регионального оперативного центра наблюдения и спасения Франции (CROSS) при помощи французских ВМС и полной поддержке компании Bourbon.

В операции, охватывающей зону 10 тыс. кв. км, задействованы 12 судов, а также французские и американские самолёты, которые совершили десять наблюдательных вылетов. Кроме этого, поиски ведутся с применением спутников.

Отмечается, что это одна из крупнейших спасательно-поисковых операций, развёрнутых в этом регионе Атлантики.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой продолжить поиски шести пропавших граждан Украины – членов экипажа Bourbon Rhode.

Судно Bourbon Rhode, из 14 членов экипажа которого десять – украинцы, затонуло 28 сентября во время шторма в Атлантическом океане. Спасти удалось троих моряков, в том числе двух украинцев.