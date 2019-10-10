В Одессе в движение автотранспорта внесены изменения

С 20 октября в Одессе внесены изменения в движение автотранспорта.

Как сообщает официальный сайт города, с 20 октября временно (в связи с проведением работ по капитальному ремонту) перекроют движение автотранспорта по спуску Маринеско.

Отмечается, что ремонтные работы на спуске будут продолжаться по 31 марта 2020 года.

Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета также сообщает, что «с целью оптимизации дорожного движения, увеличения пропускной способности улиц и дорог Одессы, улучшения экологического состояния и распределения транспортных потоков 1 (первого) ноября 2019 года в 23:00 будет отменено круговое движение на площади Десятого апреля».

Организация дорожного движения будет осуществляться с приоритетом улицы Генуэзской и проспекта Шевченко.