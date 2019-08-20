В Катаре перекрасили дорогу в синий цвет

Управление по выполнению общественных работ Катара перекрасило одну из дорог столицы Дохи в синий цвет, чтобы снизить температуру асфальта.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Gulf Times.

«Управление по выполнению общественных работ осуществляет пилотный проект с японской компанией по перекраске одной из улиц Дохи в синий цвет, чтобы снизить температуру асфальта на 15-20 градусов Цельсия», — говорится в сообщении.



По словам инженера Саада аль-Досари, обычно температура чёрного асфальта превышает на 20 градусов температуру воздуха, ведь чёрный цвет абсорбирует и излучает тепло.

Зато благодаря синему цвету температуру можно будет снизить. Также этот цвет считается лучшим для человеческого глаза.

Эксперимент продлится в течение следующих 18 месяцев. Затем эксперты подведут итоги, чтобы понять, стоит ли расширять проект на другие улицы столицы Катара.