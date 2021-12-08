Кинологи проверяли информацию о минировании магазина в Одессе: мин нет

Правоохранители 7 декабря проверяли информацию об угрозе взрыва в магазине в центре Одессы.

По сообщению Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, для проверки сообщения о минировании магазина на Пантелеймоновской улице на место были направлены специалисты-взрывотехники, следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и кинологи.

Стражи порядка осмотрели территорию, никаких взрывчатых веществ и устройств они не обнаружили, — говорится в полицейской информации.

Как сообщала Одесса News, 4-5 декабря полицейским пришлось проверять анонимно поступившую информацию о заминировании колоннады Воронцовского дворца и памятника Дюку де Ришелье в Одессе.

Фото: Нацполиция

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