Кинологи проверяли информацию о минировании магазина в Одессе: мин нет

Правоохранители 7 декабря проверяли информацию об угрозе взрыва в магазине в центре Одессы.
По сообщению Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, для проверки сообщения о минировании магазина на Пантелеймоновской улице на место были направлены специалисты-взрывотехники, следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и кинологи.
Стражи порядка осмотрели территорию, никаких взрывчатых веществ и устройств они не обнаружили, — говорится в полицейской информации.
Как сообщала Одесса News, 4-5 декабря полицейским пришлось проверять анонимно поступившую информацию о заминировании колоннады Воронцовского дворца и памятника Дюку де Ришелье в Одессе.
Фото: Нацполиция
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