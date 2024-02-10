Стоимость одного биткоина впервые за два года превысила $47 тысяч

Стоимость самой популярной криптовалюты в мире Bitcoin превысила 47 тысяч долларов, что является самым высоким показателем с марта 2022 года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNBC.

Согласно данным Coin Metrics, в пятницу цена флагманской криптовалюты выросла более чем на 4%, до 47 307 долларов – впервые с марта 2022 года.

Вторая по популярности в мире криптовалюта Ether подорожала на 3% – до 2 511,75 долларов.

«Недавний рост цены биткоина можно объяснить недавним притоком средств в спотовые биржевые фонды, близкой перспективой халвинга (уменьшение вдвое вознаграждения майнерам за добычу криптовалюты, – ред.), что, как правило, вызывает оптимизм у инвесторов, поскольку после этого цены часто стремительно возрастают», — заявила гендиректор Defiance ETFs Сильвия Яблонски.

Отмечается, что биткоин приближается к ключевому «уровню сопротивления», который исследовательская компания Fairlead Strategy в начале этой недели определила на уровне 48 600 долларов.

Одесса News информировала, что 2 января 2024 года биткоин впервые с апреля 2022 года достиг отметки 45 532 дол. США после того, как в прошлом году вырос на 156% — самый большой годовой показатель с 2020-го.

Одесса News сообщала, где в Украине можно купить криптовалюту.

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