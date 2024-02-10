Одесские стрелки — самые меткие в Украине

Молодые одесские спортсмены завоевали три золотых медали на чемпионате Украины по стрельбе пулевой, который проходил во Львове.

Об этом сообщает Отделение НОК в Одесской области.

18-летние студенты Национального университета «Одесская политехника», воспитанники областной ДЮСШ стрельбы, одесситы Кристина Остапенко и Иван Ткаленко (у обоих тренеры – Ирина Виноградова и Светлана Скачко) победили в личных турнирах, а также в смешанной категории в стрельбе с пневматической винтовки.

В центре — чемпионы Украины Кристина Остапенко и Иван Ткаленко

В личных турнирах Кристина и Иван по пути в финальную восьмёрку победили в обеих квалификациях. Причём Кристина оба раза показала результат выше нормы «мастер спорта Украины международного класса» (626,5 очка): 627,3 и 629,2 соответственно. Иван это сделал в первой квалификации (626,4). Во второй набрал 622,6 очка.

В миксте одесский дуэт уверенно выиграл и квалификацию, и поединок за золотую медаль у киевлян. Т

Следующий старт ведущих одесских стрелков — на чемпионате Европы по стрельбе с пневматического оружия в венгерском Дьере (24 февраля — 3 марта), по итогам которого будут определяться обладатели олимпийских лицензий (по 2 квоты в личных турнирах среди женщин и мужчин).

Одесса News информировала, что Кристина Остапенко завоевала две золотые медали на престижном международном турнире «H&N-Cup 2024» в Мюнхене (Германия) 27 января 2024 года.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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