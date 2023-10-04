В Украине выставили на продажу танзанийское арестованное судно «SKY MOON»

Отдел принудительного исполнения решений Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Одесской области Южного межрегионального управления Минюста выставил на электронный аукцион OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) арестованное судно «SKY MOON».

Соответствующее объявление опубликовано на сайте Министерства юстиции.

Одесса News информировала, что танзанийское судно Sky Moon было задержано украинскими пограничниками в конце 2016 года в украинских внутренних водах на реке Дунай, в порту Рени, за нарушение порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым. В марте 2017 года решением суда оно было конфисковано в пользу государства. В 2018 году Госпогранслужба объявила о передаче судна Военно-морским силам Украины.

«Универсальное грузовое судно находится в удовлетворительном состоянии. На странице лота покупатель может найти дополнительную информацию по лоту и зарегистрироваться на аукцион», — сообщил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро. Стартовая цена за лот составляет 22 844 400 грн.

Аукцион пройдёт 20 октября 2023 года. Гарантийный взнос для участия в аукционе составляет 1 142 220 грн.

Для справки. Судно построено в 1978 году в Норвегии, порт регистрации – Танзания, флаг – Занзибар, чистой вместимостью – 1359, валовой вместимостью – 2201.

Фото: setam.net.ua

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