В Одессу прибыл «ГогольTRAIN»

Субботним утром в Одессу прибыл арт-поезд «ГогольTRAIN» – первый в Европе железнодорожный арт-состав.

Об этом передаёт корреспондент Одесса News.

Поезд в Одессу прибыл из Киева. Ранее он уже совершал рейсы на фестивали Гогольfest в Мариуполь (2019) и Херсон (2020). И вот в 2021 году к 30-летию Независимости Украины запланировано шесть рейсов из Киева в разные города на самые интересные культурные события страны.

Первый рейс, как сообщили нашему корреспонденту организаторы, посвящён недавно умершему известному одесскому художнику, бывшему директору Одесского художественного музея Александру Ройтбурду. Поэтому не случайно на один из трёх вагонов нанесён его портрет. Вагоны поезда извне оформлены в авторском стиле художниками со всей страны. Куратором проекта является винницкий художник Александр Никитюк.

В фестивальных вагонах запланировано проведение музыкально-перформативной и образовательной программ.

Целью проекта, по словам организаторов, является «сшивание» страны, диалог и объединение разных регионов вокруг общих мирных ценностей в построении будущего, развитие межрегионального партнёрства и поддержка мобильности молодёжи. Также «ГогольTRAIN» — своего рода культурно-туристический коридор, позволяющий развивать внутренний туризм и улучшить общий имидж регионов.

«Этого никогда не было, и это совершенно уникальный опыт встречи единомышленников и путешествие сквозь Украину, чтобы вобрать воздух творчества, любви, взаимоуважения», – сказал Влад Троицкий, режиссёр, основатель ГОГОЛЬFEST о «ГогольTRAIN».

Арт-поезд будет в Одессе до 21 августа, затем уедет на Respublica Fest в Каменец-Подольский.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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