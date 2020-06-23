«Культурный» министр продал свои акции Одесской киностудии

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко продал принадлежавшие ему акции Одесской киностудии банкиру.

Об этом Ткаченко сообщил в Facebook.

«Сказал — сделал. Акции Одесской киностудии, которые принадлежали мне, — проданы. Без лишних затягиваний», — написал министр.

Как сообщает Интерфакс, Ткаченко продал свою долю ЗАО «Одесская киностудия» банкиру Александру Морозову.

«Экс-глава «1+1 медиа» Александр Ткаченко, недавно покинувший Верховную Раду в связи с назначением министром культуры, продал принадлежавший ему пакет акций ЧАО «Одесская киностудия» в размере 25%-1 акция уставного капитала известному банкиру Александру Морозову, который с 2013 года является директором по развитию бизнеса ЧАО «Смарт Холдинг», — говорится в сообщении.

«Решение о вступлении в должность министра было принято быстро, в разрезе одной недели. Конфликт интересов был очевидным, поскольку государство владеет 50%+1 акцией Одесской киностудии, которые находятся в управлении министерства. Поэтому продажа должна была быть оперативной. Идти по пути due diligence, проводить аукционы и т.д., а потом ещё года два рассказывать про аудиты, поиск покупателя — не мой подход», — прокомментировал Ткаченко своё решение.

Он уточнил, что после избрания народным депутатом и до момента продажи оставался владельцем без права влияния и контроля, а его доля была передана в управление по договору.

По словам министра, объектом сделки были 100% акций британской компании Cinema Love Ltd, которой принадлежит ООО «Новая киностудия», владеющая указанным пакетом акций Одесской киностудии.

Сумма сделки является коммерческой тайной и не разглашается.

Ткаченко уточнил, что давно знаком с новым владельцем и имеет историю бизнес-отношений, в частности, вместе были соучредителями компании «Нова мова», которая производила программы «Пислямова» и «Лицо мира», снимала сериалы.

Министр подчеркнул, что покупатель – не оффшорная непонятная компания, не слепые трасты, а конкретный человек, которому он доверяет.

«Александр давно знает о моём желании сохранить киностудию. Считает, что, учитывая активное развитие кино в Украине, с точки зрения бизнеса, киностудия может стать перспективным проектом медийного города. Он как человек, которому не чужда культура, также считает важным поддержать её и этот проект. С одной стороны, видит интересный бизнес, с другой — призвание», — отметил Ткаченко.

Он сообщил, что новый совладелец не планирует никаких кардинальных изменений в стратегии развития, в том числе смену руководства.

«Знаю, что у него такие же планы, как у меня: развивать киностудию. Уверен, что никакими делами, которые навредят киностудии, заниматься не будет. Жилые дома там точно не появятся, как и не появились за 15 лет», – сказал Ткаченко.

Согласно данным системы раскрытия Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), государству принадлежит 50%+2 акции, а ещё одним владельцем Одесской киностудии с пакетом акций 25%-1 акция через ООО «Медиа Коворкинг» выступает застройщик Андрей Вавриш.

Министр добавил, что Вавриш также разделяет идею построения современного медийного комплекса с современным центром постпродакшина полного цикла, не рассматривает Одесскую киностудию как площадку для жилищной застройки.

Кстати. Морозов в 2009-2010 годах занимал должность главы правления Укргазбанка, в 2005-2007 гг. возглавлял Ощадбанк, до этого был членом фракции «Наша Украина» в парламенте.

Выручка Одесской киностудии в 2018 году снизилась на 11,9% – до 6,19 млн грн, однако её чистый убыток сократился почти в восемь раз – до 0,29 млн грн.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2020 года Хозяйственный суд Киева вынес решение, которым контрольный пакет акций Одесской киностудии отдан в частные руки.