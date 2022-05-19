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  4. Российские СМИ распространили дезу о нахождении на Одесской киностудии сил ПВО

Российские СМИ распространили дезу о нахождении на Одесской киностудии сил ПВО

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Российские СМИ распространили дезинформацию, запущенную устами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, о том, что на Одесской киностудии размещены силы ПВО и свозятся боеприпасы.

Об этом Захарова заявила на брифинге в Москве.

«Автомобиль времён Второй мировой войны, расположенный на территории Одесской киностудии для съёмок, – это единственная военная техника», — так отреагировал на заявление Захаровой директор Одесской киностудии Андрей Осипов.

Он опроверг информацию представительницы МИД РФ о размещении на территории предприятия средств ПВО. «У нас нет никаких военных сооружений на территории, нет никакого вооружения, предприятие живёт в привычном, если можно так сказать, на сегодняшний день режиме», – сказал он.

«На самом деле, сейчас на Одесской киностудии находится в производстве документальный фильм «Военный кутюрье» режиссёра Бата Недича. Остальные два фильма – на стадии монтажа. В непростых условиях войны на Одесской киностудии всё же продолжается кинопроцесс! В целях безопасности большинство сотрудников работают удалённо. Съёмочный процесс происходит на разных локациях города и области», – рассказал директор киностудии.

Как сообщала Одесса News,  кинолента «Почему я жив» режиссёра-классика украинского кинематографа Виллена Новака, созданная Одесской киностудией, получила премию в номинации «Лучшая драма» на кинофестивале в Праге в апреле 2022 года. 

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