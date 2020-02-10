Одесскую киностудию передали в руки частников

Хозяйственный суд Киева вынес решение, которым контрольный пакет акций Одесской киностудии отдан в частные руки.

Такое решение, как пишет ТАЙМЕР, суд принял по иску Одесской киностудии, которая потребовала конфисковать из владения государством акции данного предприятия на сумму в 7,4 миллиона гривен, что составляет около 12% от общей стоимости акций киностудии.

Свои требования в киностудии обосновывают тем, что при акционировании студии государство внесло в качестве своего вклада в уставный фонд здания и сооружения предприятия, оцененные в 31 миллион гривен. По условиям приватизации, эта сумма была признана равной 50% от уставного фонда создаваемого на базе киностудии акционерного общества. В состав передаваемого имущества входило и здание гостиницы «Экран» — своего рода общежития для сотрудников киностудии и приглашённых звёзд. Сооружение оценили в 7,4 миллиона гривен.

В 2012 году Окружной административный суд Киева признал, что государство не имело права передавать частникам здание «Экрана» (общежития приватизации в таком порядке не подлежат). Таким образом, «Экран» был выведен из собственности ЧАО «Одесская киностудия».

Теперь дирекция киностудии требует, чтобы акции, которые государство в своё время получило «в счёт» передачи «Экрана», были истребованы у государства и переданы в распоряжение ЧАО. Таким образом, доля государства в уставном фонде сократится до 38%, и контрольный пакет киностудии государство (в лице министерства культуры) потеряет. Фактически, киностудия окончательно попадёт под контроль частников: им даже не надо будет выкупать государственный пакет акций, его можно будет просто «размыть» путём дополнительных эмиссий акций данного ЧАО.

Отмечается, что за минувшие годы «Экран» был практически полностью приватизирован администрацией киностудии, так что решение суда о его возврате в государственную собственность по существу государству ничего не даёт. Зато частные владельцы киностудии, среди которых называют нардепа от «Слуги народа» Александра Ткаченко и близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена–застройщика Андрея Ваврыша, получают легендарное предприятие практически в полную собственность совершенно бесплатно.

У Министерства культуры есть шанс подать апелляцию на это решение Хозяйственного суда Киева. Однако с учётом списка заинтересованных лиц, вероятность успешного исхода дела представляется малой.

Как сообщала Одесса News, ещё в июле 2018 года член наблюдательного совета ЧАО «Одесская киностудия» Александр Ткаченко и председатель правления студии Андрей Осипов заявили о полном перезапуске киностудии, имея ввиду полное обновление сетей коммуникаций, строительство новых технических помещений, создание надлежащих условий для работы персонала студии, в том числе сохранение реквизита, костюмов, кинооружия, а также «создание Делового центра, в котором смогут найти место кинематографисты».