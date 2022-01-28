Приватизация завода шампанских вин в Одессе осложняется

Предлагаемый к продаже Фондом госимущества Украины государственный Одесский завод шампанских вин (ОЗШВ) содержит много сюрпризов для потенциальных инвесторов.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Конкурс назначен на 1 февраля. Согласно конкурсной документации, участники аукциона поборются за право приобретения единого имущественного комплекса, в состав которого входят 35 помещений, 803 единицы оборудования и машин и даже семь транспортных средств. Однако все предлагаемые к продаже основные фонды предприятия вряд ли заинтересуют потенциальных инвесторов. Главное, что бросается в глаза с первого взгляда, – завод расположен в историческом месте Одессы – на Французском бульваре. Именно поэтому Фонд госимущества вправе ожидать достаточно большой интерес к лоту», – отмечает автор статьи Надежда Скляренко.

Она подчёркивает, что объект приватизации содержит в себе много сюрпризов, информация о которых недостаточно известна общественности и потенциальным инвесторам.

«В результате конкурс по продаже ОЗШВ рискует не только повторить коллизии вокруг киевского «Большевика», но и спровоцировать куда больший скандал», – считает журналистка.

По её информации, сейчас на заводе числятся всего 14 человек.

«И хотя ФГИ вменяет в обязанность победителю торгов три года сохранять профильный вид деятельности предприятия, его расположение в городе практически не вызывает сомнений, что основными его покупателями будут далеко не виноделы. Очевидно, что и для юридических служб разнообразных девелоперов, которые умудряются строить что угодно, где угодно и как угодно, особых проблем это требование конкурса не вызовет», – пишет автор.

Скляренко отметила, что ОЗШВ представляет собой сложную структуру с большой охранной зоной, также ситуацию осложняет наличие множества арендаторов.

«Объект под приватизацию на Французском бульваре имеет привлекательную площадь – 3,6 га земли. Однако в документации ФГИ совершенно ничего не сказано о том, что 1,6 га из них имеет статус охранной зоны, – подчеркивает она. – Почему? Очевидно, потому, что земля не является объектом продажи в рамках конкурса и формально ФГИ продаёт лишь завод. И даже если покупатель пойдёт на покупку этого «кота в мешке», то эти проблемы станут уже не проблемами продавца, а покупателя. Ещё один «сюрприз», который прослеживается через открытую документацию конкурса, – это договоры аренды имущественного комплекса завода, которые действуют аж до 2035 года. Говоря простым языком – весь объект завязан на договоры аренды, и, как уже знает новейшая украинская история приватизации, – чаще всего эти договоры прописаны таким образом, что ни ФГИ, ни кто-либо другой не способны избавиться от долгосрочных арендаторов, если они сами того не пожелают».

Ключевые арендаторы в последние годы развивают на территории завода масштабный и знаковый для города культурный проект, добавила журналистка.

«Однако о Музее современного искусства Одессы, который с начала 2022 года начал свою работу в корпусах ОЗШВ, в контексте грядущего конкурса вообще мало кто говорит», – написала Скляренко.

Кроме того, в рамках единого имущественного комплекса завода на приватизацию выставляются корпуса, которые являются памятниками архитектуры.

«Не случайно одесситы уже сейчас высказываются за сохранение объекта и требуют в дальнейшем развивать его как культурное пространство и место отдыха, настаивая, что ОЗШВ – это часть исторического и культурного наследия. На последней сессии Одесского областного совета также не обошлось без темы ОЗШВ. Большинством голосов депутаты направили запросы в ФГИ и Министерство культуры и информационной политики, в которых призвали адресатов сделать всё возможное, чтобы предотвратить сценарий очередного строительства на Французском бульваре», – напомнила автор материала.

При этом она признаёт, что решение ФГИ о продаже ОЗШВ не содержит жёстких ограничений или требований по развитию проекта для будущих инвесторов.

«Поэтому вариант абсолютно неконтролируемой застройки территории не исключён. Значит, и в этом случае потенциальный инвестор вполне может встретить на своём пути не только нормативные преграды касательно застройки этого участка Французского бульвара, но и общественное противодействие. И эта история рискует затянуться не на один год», – делает вывод журналистка.

Как сообщала Одесса News, Фонд государственного имущества Украины выставит на продажу Одесский завод шампанских вин по стартовой цене в 87,4 млн грн. с 35 объектами недвижимости, в частности, главный корпус завода площадью 6,3 тыс. м², склады, котельные помещения, винные хранилища, резервуар в Одессе. Главное здание завода и арка на въезде – памятники архитектуры и градостроительства местного значения.

В здание завода на Французском бульваре переедет Музей современного искусства Одессы. До этого планировалось, что общественная организация «Институт развития Одессы» и галерист Марат Гельман откроют в нём Дом художника, «творческий хаб для авторов со всей Украины и из других стран», и разместят 50 мастерских, которые в выходные дни будут превращаться в выставочное пространство.

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