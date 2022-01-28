В переулке Хуторском в Одессе обвалилась стена: один погиб, двое в тяжёлом состоянии

28 января в 11:11 в службу спасения поступило сообщение о неконтролируемом падении стены на 2-м этаже здания бывшего общежития цементного завода в Суворовском районе Одессы, в переулке Хуторском.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что во время планового демонтажа этого дома пострадало 3 рабочих.

Прибывшие на место вызова 9 спасателей с помощью специальных носилок транспортировали одного мужчину с открытым переломом с 3-го этажа здания и передали работникам скорой медицинской помощи. Один из пострадавших рабочих умер в карете скорой.

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года обвалился дом по улице Старопортофранковской в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧС Украины

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