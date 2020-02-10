Где взял Генпрокурор 400 тысяч евро на покупку дома во Франции

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка утверждает, что до сих пор выплачивает кредит за покупку дома во Франции стоимостью свыше 400 тысяч евро.

Об этом он признался журналистам, сообщает Укринформ.

«Нам пока не удалось выплатить такую ​​большую сумму. И этой ситуацией на самом деле манипулируют, потому что мы до сих пор задолжали четыреста с лишним тысяч евро по этому кредиту. И мы продолжаем выплачивать его ежемесячно. Кредит не закрыт», — сказал он, отвечая на вопрос, где взял деньги на покупку дома.

Рябошапка также добавил, что отражает в своей декларации обязательства по кредиту.

Ранее СМИ сообщали, что в 2016 году супруга Рябошапки Олеся Бартовщук, работающая в Европейском Совете по правам человека, купила дом во Франции площадью 145 кв м и приблизительной стоимостью 444 тыс. евро.

Как информировала Одесса News, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в 2019 году задекларировал 5 квартир в Киеве.