SkyUp запускает новые рейсы из Одессы

Украинский лоукостер SkyUp Airlines открывает продажу билетов на два новых рейса — в Батуми и Ларнаки, которые лайнеры компании будут выполнять дважды в неделю с 29 мая 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Одесса».



«В курортный грузинский город Батуми можно будет летать по понедельникам и пятницам. Стоимость билетов: от 1 тысячи 649 гривен в одну сторону и 3 тысячи 208 гривен — туда и обратно», — говорится в сообщении.

Рейсы в Ларнаку на острове Кипр — по вторникам и пятницам. Цена от 1 тысячи 768 гривен — в одну сторону, и от 3 тысяч 610 гривен — туда и обратно.

Кстати. Парк авиакомпании SkyUp состоит из шести среднемагистральных судов типа Boeing 737-800 NG (189 мест); двух среднемагистральных Boeing 737-700 NG (149 мест) и одного среднемагистрального самолёта Boeing 737-900 ER (215 мест).