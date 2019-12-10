В Одессу из Германии прибыл конвой с рождественскими подарками

В рамках благотворительного проекта «Дети помогают детям» в Одессу прибыл очередной гуманитарный конвой с рождественскими подарками для детей льготных категорий из Германии.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Конвой, состоящий из четырёх грузовых автомобилей, в сопровождении немецкой делегации (42-х человек) доставил в Одессу более 18-ти тысяч подарков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Одесском городском центре социальных служб для семьи, детей и молодёжи представитель международного благотворительного фонда «WPK Weihnachtspäckchenkonvoi gGmbH» Карстен Корпис и волонтёры Рождественского конвоя вручили подарки с поздравлениями от детей Германии юным одесситам из социально незащищённых семей, детям с инвалидностью из домов-интернатов и специализированных учебных заведений, детям льготных категорий, которые находятся на учете в учреждениях социальной защиты.

Кстати. Благотворительный фонд «Weihnachtspäckchenkonvoi gGmbH» уже шестой год подряд предоставляет для Одессы гуманитарную помощь в виде медицинских принадлежностей и оборудования, одежды и обуви, средств реабилитации, мебели и рождественских детских подарков.

Фото: «Одесса»