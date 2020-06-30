Одесская полиция на выходных провела облавы в кафе и магазинах

Мобильные группы одесской полиции усилили проверку развлекательных и торговых заведений в городе на предмет нарушения карантинных ограничений.

По сообщению Отдела коммуникации полиции Одесской области, только за одни сутки восемь полицейских мобгрупп в четырёх районах Одессы проверили 50 развлекательных и 233 торговых заведения.

За нарушение правил карантина на руководителей субъектов хозяйствования составлено 26 административных протоколов, согласно которым придётся уплатить штраф — для граждан в размере от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов и на должностных лиц — от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов.

Отмечается, что полицейские также проводили разъяснительную работу по соблюдению масочного режима, безопасной дистанции и обеспечения других карантинных требований работниками и посетителями.

Полиция продолжает контролировать соблюдение действующих карантинных ограничений.



Как сообщала Одесса News, в Украине с 22 июня, согласно требованию Президента Зеленского, начали усиленно проверять кафе и транспорт на соблюдение требований карантина из-за увеличения роста больных COVID-19.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области