Организаторы Одесского кинофестиваля открыли новогоднюю распродажу абонементов

До 10 января 2020 года фестивальный абонемент на 11-й Одесский международный кинофестиваль можно приобрести по специальной цене.

Об этой новогодне-рождественской акции сообщил сайт ОМКФ.

«Одесский международный кинофестиваль подготовил особый подарок для всех киноманов и любителей лучшего кино. С 20 декабря 2019 года до 10 января 2020 фестивальный абонемент на 11-й ОМКФ можно будет приобрести по специальной акционной цене — 1400 грн. Количество праздничных абонементов ограничено — всего 50, поэтому планируйте своё лето уже сейчас! Тем более, что абонемент на главное кинособытие года станет прекрасным подарком к Новому году и для себя, и для любимого человека, и для друзей и близких», — говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцев Фестивальных абонементов традиционно ждут 9 дней эксклюзивных премьер зарубежных и украинских фильмов от лучших режиссёров, специальные показы, уникальный open-air киноперформанс на Потёмкинской лестнице, мастер-классы от ведущих мировых кинематографистов и яркие вечеринки сезона с кинозвёздами! Фестивальные абонементы также дают возможность принять участие в программе лояльности ОМКФ — их владельцы получат скидки и приятные бонусы в ресторанах и кафе Одессы, а также смогут воспользоваться бесплатным шаттлом, который курсирует между локациями кинофестиваля.

Как уже сообщала Одесса News, одиннадцатый Одесский международный кинофестиваль пройдёт с 10 по 18 июля 2020 года и уже готовит насыщенную и интересную программу.