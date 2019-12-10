Одесский кинофестиваль начал приём заявок в конкурсные программы

Одиннадцатый Одесский международный кинофестиваль, который состоится 10-18 июля 2020 года, начинает приём фильмов на участие в конкурсных программах.

Об этом сообщается на сайте ОМКФ.

«Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-форму, размещённую на официальном сайте кинофестиваля, и предоставить все указанные в онлайн-форме материалы до 24:00 (по киевскому времени) 17 апреля 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на этот раз в процесс селекции фильмов для участия в конкурсных программах допускаются полнометражные и короткометражные игровые и документальные фильмы, премьера которых не состоялась на территории Украины на момент начала кинофестиваля в 2020 году.

«Программный отдел Одесского международного кинофестиваля во время периода отбора просматривает более тысячи лент, чтобы выбрать лучшие, которые попадут в конкурсную селекцию. Это нелегко, ведь с каждым годом конкуренция в киноиндустрии растёт, создаётся всё больше фильмов — качественных и интересных зрителю. Поэтому к вопросу отбора фильмов мы относимся максимально ответственно и каждый год выбираем лучших», — отмечает генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич.

Как подчеркнул программный директор ОМКФ Антельм Видо, в 2019 году было получено более тысячи заявок на участие в 10-м Одесском международном кинофестивале. Это были фильмы со всего мира, которые демонстрируют многообразие кино.

«Мы ожидаем ещё больше заявок на участие в одиннадцатом ОМКФ, и мы будем продолжать поддерживать режиссёров, которые имеют отдельный голос и стиль. Мы открыты для всех жанров, форм и тем, ведь каждый из фильмов — это отдельное окно в мир», — сказал Видо.

Фото: ОМКФ.