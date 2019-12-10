В Одессе на Троицкой начался демонтаж аварийного флигеля сгоревшего колледжа

10 декабря на Троицкой улице Одессы начался демонтаж аварийного флигеля сгоревшего здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, верхнюю часть здания при помощи машин повышенной проходимости успешно обрушили во внутренний двор на «подушку» из 2013 тюков соломы и 733 деревянных поддонов (чтобы смягчить удар и не повредить остальные части дома).

Отмечается, что около 5 часов вечера снесли стену с 6 по 4 этажи, тем самым завершив на сегодня демонтаж флигеля, который возобновится 11 декабря.





Поиск тел погибших продолжится и ночью.

Всего с начала разборки завала вывезли 1 тысячу 424 кубометра строительных конструкций.



По последним данным, вследствие пожара погибли 12 человек.

Как сообщала Одесса News, 4 декабря в 10 часов 12 минут в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже 6-этажного здания возник пожар. 10 декабря в Одессу прибыла правительственная комиссия по расследованию пожара.

Видео: Думская

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, Думская