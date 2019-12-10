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В Одессу прибыла правительственная комиссия по расследованию пожара в колледже

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Рабочая группа правительственной комиссии Кабинета министров по расследованию причин пожара в колледже 10 декабря прибыла в Одессу.

Об этом сообщает ТАЙМЕР.

«Председатель комиссии — первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой. Кроме того, в состав входят представители министерств и Одесской облгосадминистрации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рабочая группа проведёт заседание комиссии по расследованию причин пожара в колледже экономики, права и гостинично–ресторанного бизнеса в центре Одессы и ликвидации последствий трагедии.

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