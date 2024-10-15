В Одессе задержан экс-правоохранитель, требовавший $60 тыс несуществующего долга

В Одессе разоблачён и ему сообщено о подозрении бывший правоохранитель и его сообщник по факту вымогательства в период военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, подозреваемые требовали у местного жителя 60 тыс. долларов США, которые якобы он задолжал. Чтобы заставить потерпевшего отдать деньги, злоумышленники следили за ним и его семьёй, собирали конфиденциальную информацию, создавали компрометирующие материалы, угрожали физической расправой и уничтожением имущества.

Отмечается, что для повышения серьёзности намерений и авторитетности собственной персоны экс-блюститель представился сотрудником Госбюро расследований.

«После месяца преследований, опасаясь за себя и родных, потерпевший согласился передать деньги. Злоумышленников задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины при получении части средств в размере 25 тыс. долларов США. По ходатайству стороны обвинения суд избрал для подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о задержании в феврале 2024 года депутата Белгород-Днестровского райсовета, который требовал неправомерную выгоду за решение земельных вопросов.

Фото: Одесская облпрокуратура

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