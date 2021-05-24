Что скрывается за экстренной посадкой в Минске самолёта компании Ryanair

Борт компании Ryanair, летевший по маршруту Афины-Вильнюс, экстренно сел в Национальном аэропорту Минск в воскресенье, 23 мая.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По официальной версии, «самолёт приземлился из-за сообщения о минировании. Пилоты запросили посадку в Национальном аэропорту Минск, посадка прошла успешно. На данный момент работают сапёрные группы, проводится досмотр ручной клади и багажа пассажиров. Пока сложно сказать, когда самолёт продолжит полёт, потому что проводятся проверочные мероприятия, которые предусмотрены в таких случаях», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что команду принять в Минске «заминированный» самолёт Ryanair дал лично Лукашенко. По его поручению для сопровождения пассажирского самолёта в небо был поднят истребитель.

Пост официального белорусского Telegram-канала на эту тему озаглавлен так: «Беларусь защитила Европу. Самолёт Ryanair летел по маршруту Афины — Вильнюс, а приземлился в Минске».

«Хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолёт. Тут же о ситуации было доложено Президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолёт разворачивать и принимать. В этой ситуации самое главное — безопасность и жизни людей!» —

В конечном итоге, сообщение о минировании оказалось ложным. В 20.48 Boeing 737-800 Ryanair вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс.

Такова точка зрения на инцидент официальной Беларуси.

По другим источникам, белорусские силовики организовали экстренную посадку в Минске самолёта, летевшего рейсом Афины-Вильнюс, на борту которого находился белорусский оппозиционер, основатель канала «Next» Роман Протасевич. Он задержан после посадки самолёта. Борт не досчитался ещё пятерых своих пассажиров, в частности, Анжелику Борис, Анджея Почобута и других польских и белорусских активистов.

Польша уже потребовала освободить задержанных своих граждан и ввести санкции относительно воздушного движения над территорией Беларуси, а также запретить полёты для белорусских авиалиний.

На немедленном освобождении всех задержанных настаивает госсекретарь США Энтони Блинкен.

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что инцидент с самолётом Ryanair в Беларуси «будет иметь последствия», а ответственные за задержание основателя ресурса NEXTA Протасевича понесут наказание.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года Лукашенко и Путин договорились, что Беларусь и Россия уже осенью могут подписать договорённости о Союзном государстве.

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