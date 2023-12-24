Песня воскресенья на Одесса News: Ирина Билык, новая версия хита «Снег»

Ирина Билык перевела песню «Снег» на украинский язык. Новая версия хита звучит более чувственно и нежно.

Певица Ирина Билык решила украинизировать свое творчество, поэтому уже перевела легендарную песню «Снег», выпущенную еще в 2003 году. Она с новым смыслом — о феврале, забравшем родного человека. Это отсылка к полномасштабной войне в Украине, когда февраль 2022 года развёл много семей, а кто-то и вовсе навсегда потерял близкого человека.

«Февраль я не люблю за то, что навсегда унёс тебя», — поёт Билык.

«Я знала, что песня «Снег» должна продолжать жить. И небесное провидение прислало мне новые слова! У меня возникли настолько сильные эмоции, что я снова и снова слушаю обновлённую версию легендарной и всеми любимой песни. Желаю и вам почувствовать всё то, что я сейчас чувствую», — сказала Ирина.

Сніг жорстоким бува таким

Замітає твої сліди

Замість спогадів білий дим

Тих сніжинок що з висоти

Я до ранку вже не засну

Сніг що тане тепер вода

Залишає мене одну

В ніжну цю заметіль, шкода

Я до ранку вже не засну

Сніг що тане тепер вода

Залишає мене одну

В ніжну цю заметіль, шкода

І чому посеред зірок

Я танцюю як уві сні

Твій назустріч останній крок

Не потрібен мені, ні

Вдалечінь не дивлюсь вже

Не рахую до ста тепер

Лютий я не люблю за те

Що назавжди забрав тебе

Вдалечінь не дивлюсь вже

Не рахую до ста тепер

Лютий я не люблю за те

Що назавжди забрав тебе

Залишають коли біль

Засинають коли тьма

І не треба тепер зусиль

Щоб у серце прийшла зима

Якщо хочеш іти — іди

Повертатись тепер не смій

Подаруй лиш на згадку ти

Поцілунок холодний свій

Якщо хочеш іти — іди

Повертатись тепер не смій

Подаруй лиш на згадку ти

Поцілунок холодний свій.

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