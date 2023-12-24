Песня воскресенья на Одесса News: Ирина Билык, новая версия хита «Снег»

Ирина Билык перевела песню «Снег» на украинский язык. Новая версия хита звучит более чувственно и нежно.
Певица Ирина Билык решила украинизировать свое творчество, поэтому уже перевела легендарную песню «Снег», выпущенную еще в 2003 году. Она с новым смыслом — о феврале, забравшем родного человека. Это отсылка к полномасштабной войне в Украине, когда февраль 2022 года развёл много семей, а кто-то и вовсе навсегда потерял близкого человека.
«Февраль я не люблю за то, что навсегда унёс тебя», — поёт Билык.
«Я знала, что песня «Снег» должна продолжать жить. И небесное провидение прислало мне новые слова! У меня возникли настолько сильные эмоции, что я снова и снова слушаю обновлённую версию легендарной и всеми любимой песни. Желаю и вам почувствовать всё то, что я сейчас чувствую», — сказала Ирина.
Сніг жорстоким бува таким
Замітає твої сліди
Замість спогадів білий дим
Тих сніжинок що з висоти
Я до ранку вже не засну
Сніг що тане тепер вода
Залишає мене одну
В ніжну цю заметіль, шкода
Я до ранку вже не засну
Сніг що тане тепер вода
Залишає мене одну
В ніжну цю заметіль, шкода
І чому посеред зірок
Я танцюю як уві сні
Твій назустріч останній крок
Не потрібен мені, ні
Вдалечінь не дивлюсь вже
Не рахую до ста тепер
Лютий я не люблю за те
Що назавжди забрав тебе
Вдалечінь не дивлюсь вже
Не рахую до ста тепер
Лютий я не люблю за те
Що назавжди забрав тебе
Залишають коли біль
Засинають коли тьма
І не треба тепер зусиль
Щоб у серце прийшла зима
Якщо хочеш іти — іди
Повертатись тепер не смій
Подаруй лиш на згадку ти
Поцілунок холодний свій
Якщо хочеш іти — іди
Повертатись тепер не смій
Подаруй лиш на згадку ти
Поцілунок холодний свій.
Песней прошлого воскресенья на Одесса News была песня «Души» в исполнении Vyshebaba и BURLA.
Больше песен и музыкальных новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy