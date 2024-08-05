F-16 в небе Украины стало реальностью

Самолёты F-16 уже в Украине.

Об этом в День Воздушных сил Вооружённых Сил Украины заявил Президент Владимир Зеленский, — сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Отмечается, что истребители F-16, МиГ-29 и Су-27 пролетели в небе во время церемонии поздравления воинов.

Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас новый этап в развитии Воздушных сил ВСУ. Украина многое сделала для того, чтобы они перешли на новый стандарт авиации – на западную боевую авиацию.

«Мы провели сотни встреч и переговоров, чтобы укрепить возможности нашей авиации, укрепить возможности нашей ПВО, наших сил обороны. Мы часто слышали в ответ слово «невозможно», но всё же мы сделали возможным то, что было нашей амбицией, нашей оборонной потребностью, а теперь это действительно реальность, реальность в нашем небе. F-16 в Украине. Мы обеспечили это», – сказал Президент.

Он отметил, что количества самолётов F-16 и обученных пилотов пока недостаточно. Украина ожидает дополнительных истребителей от стран-партнёров, а наши пилоты и инженеры продолжают проходить соответствующие учения и тренировки.

Президент также отметил, что следует работать над тем, чтобы страны-соседи сбивали летающие в их направлении российские ракеты.

«Такой коалиции нам сегодня очень не хватает. Потому что это большая ответственность для одной страны-соседки – помогать нам сбивать ракеты. Хотя я считаю, что это, безусловно, нужно было сделать давно. Я думаю, что есть ещё такой инструмент – чтобы страны НАТО обсудили с Украиной возможности такой небольшой коалиции стран-соседей, которые будут сбивать ракеты врага», – резюмировал Владимир Зеленский.

Глава государства поручил украинским дипломатам подготовить с Североатлантическим альянсом встречу в формате Совета Украина-НАТО для обсуждения этого вопроса.

Одесса News информировала, что западные СМИ ещё 31 июля сообщали о прибытии в Украину первой партии американских истребителей F-16.

Фото: сайт Президента Украины

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