Офис Президента опубликовал декларации Зеленского и его семьи за 2021–2022 годы

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свои декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2021-й и 2022 годы.

Об этом 28 января сообщил Офис Президента Украины.

«Согласно декларации за 2021 год, доходы Главы государства и членов его семьи составляли 10,825 млн грн, в том числе доход от продажи ОВГЗ (облигаций внутренних государственных займов, –ред.) – 5,36 млн грн. Согласно декларации 2022 года, доходы Главы государства и членов его семьи составили 3,693 млн грн», – говорится в сообщении.

Пресс-служба Президента отметила, что доходы семьи Зеленского уменьшились в 2022 году «в связи с временным прекращением договоров аренды на территории Украины в результате начала полномасштабной агрессии России».

«Доходы семьи Владимира Зеленского в 2021 году преимущественно состояли из заработной платы, процентов банка и дохода от предоставления недвижимости в аренду. В целом эта сумма составила 5,465 млн грн. Доход семьи Президента в 2021 году по сравнению с 2020-м сократился на 11,92 млн грн. Остаток денежных средств семьи Главы государства на конец 2021 года также уменьшился», – рассказали в ОП.

По его данным, Зеленский остаётся владельцем ряда торговых марок, «в частности, в 2021 году завершили процесс регистрации 22 торговых марок, который начался задолго до его избрания на пост Президента Украины».

В Офисе Президента подчеркнули, что остаток денежных средств семьи Зеленского сократился к концу 2022 года почти на 1,8 млн грн.

«Других изменений в 2021-м и 2022 годах по активам, недвижимому имуществу, транспортным средствам и тому подобное не произошло», – говорится в сообщении.

Для справки. Зеленский стал Президентом Украины в 2019 году. До этого он был актёром и продюсером, возглавлял студию «Квартал 95». На состоявшихся 31 марта 2019 года президентских выборах за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко, – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, состоявшемся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73, 22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

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