705 дней войны: РФ не имеет каких-то стратегических успехов в войне

Начались 705-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Страна-агрессор продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

Российские оккупационные войска пытаются наступать на востоке Украины, но не имеют стратегических успехов, сообщил 28 января в эфире национального телемарафона начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Видеозапись опубликована в YouTube канала «Ми – Україна».

По словам Фитьо, направление Купянска для оккупантов остаётся приоритетным. «Такое большое количество артобстрелов и уничтоженной рашистской техники свидетельствует о том, что враг активно пытается наступать, искать слабые места», — рассказал Фитьо, — неподалёку от Синьковки и Табаевки продолжать совершать свои наступательные действия».

В то же время активность россиян на Бахмутском направлении несколько меньше, но акценты противника могут смещаться, подчеркнул он.

«Сегодня это может быть Купянское направление, завтра – Лиманское, а послезавтра может вообще сместиться акцент атакующих действий именно на Бахмутское направление. Ситуацию контролируем, наши защитники отражают атаки врага. Каких-то стратегических успехов сейчас у российских оккупантов нет», – резюмировал Фитьо.

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 29 января, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» на Купянском направлении отражены 4 атаки врага близ Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области. На Лиманском направлении украинские воины отразили 6 атак оккупантов в районах населённых пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области. На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника возле Богдановки и Ивановского Донецкой области.

В зонах ответственности других ОСГВ ситуация такая:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль госграницы в Белгородской области; ОСГВ «Таврия» : на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. На Марьинском направлении продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 22 атаки. На Шахтёрском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл. На Запорожском направлении наши воины отразили атаку оккупантов севернее Приютного Запорожской области;

: на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. На Марьинском направлении продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 22 атаки. На Шахтёрском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл. На Запорожском направлении наши воины отразили атаку оккупантов севернее Приютного Запорожской области; ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмовых действий.

По информации Генштаба, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава противника.

Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 артиллерийскому средству и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Одесса News информировала, что 26 января 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Украины, во время которого была рассмотрена ситуация на Авдеевском, Купянском, других важнейших направлениях фронта, обеспечение Сил обороны Украины снарядами.

На главном фото воин-танкист 23-й ОМБр

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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