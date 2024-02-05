Зеленский побывал на передовых позициях фронта

4 февраля во время рабочей поездки в Запорожскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в районе села Работино.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Глава государства побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ, заслушал информацию об оперативной обстановке от командующего оперативной группировкой войск (ОПГВ) «Запорожье» Владимира Горбатюка.

Президент пообщался с бойцами, вручил государственные награды. В частности, он передал награду Президента «Крест боевых заслуг» командиру разведывательного взвода старшему лейтенанту Андрею Ольшанскому. Владимир Зеленский также наградил воинов орденами Богдана Хмельницкого и «За мужество».

«Имею большую честь быть сегодня здесь. Поддержать вас и вручить награды. На ваших плечах столь сложная, решающая миссия – отбросить врага и победить в этой войне. Я вам желаю этой победы. Желаю сделать всё, чтобы эта победа была быстрее. Чтобы вас поддерживали родные, близкие и граждане Украины. Все адекватные люди в мире понимают, что у вас самая сложная работа и все украинцы вами гордятся», – подчеркнул Глава государства.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором рассмотрена ситуация на фронте, снабжение войск и оборонное производство.

Фото: ОПУ

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