В Швеции состоялась церемония открытия Евровидения-2024

В шведском городе Мальмё в воскресенье, 5 мая, прошла церемония открытия песенного конкурса «Евровидение-2024«.

Об этом сообщает Суспільне.

Как отмечается, так называемым Бирюзовым тротуаром прошли все участники конкурса, кроме израильской делегации, поскольку израильтяне в этот день чтят память жертв Холокоста.

Представительницы от Украины alyona alyona&Jerry Heil вышли в наряде с подвешенными ключами. Они символизируют потерянные дома из-за войны в Украине — когда ключ есть, а дома уже нет.

Артистки подарили ведущему украинскую пасхальную корзину и показали традицию «драться» пасхальными яйцами.

Певицы также напомнили, что будут собирать средства на восстановление гимназии в Днепропетровской области.

Украинские участницы уже провели первую репетицию на главной сцене конкурса.







Как сообщала Одесса News, 68-й песенный конкурс «Евровидение» проходит в шведском городе Мальмё. Первый и второй полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, грандфинал — 11 мая. Украину на конкурсе представляет дуэт alyona alyona&Jerry Heil с песней Teresa&Maria. Они выступят в первом полуфинале.

Фото: Eurovision Song Contest та Суспільне Євробачення

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