Верховная Рада продлила срок действия военного положения и мобилизации

Верховная Рада на заседании 27 июля приняла законопроект №9532, которым утвердила Указ президента Украины Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения в стране ещё на 90 дней — до 16 ноября.

Об этом сообщил одесский нардеп Алексей Гончаренко. Инициативу поддержали 347 нардепов.

Гончаренко сделал вывод, что «в конце октября парламентских выборов в Украине не будет. Совет продлил военное положение до 16 ноября».

Также парламентарии приняли законопроект №9533, который утверждает указ Зеленского о продлении всеобщей мобилизации тоже на 90 дней, добавил Гончаренко.

Это уже восьмое голосование Верховной Рады за продление действия военного положения и мобилизации в Украине с начала полномасштабной войны, которую начала Россия. Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговорённых исключений.

Как сообщала Одесса News, последний раз Рада продлевала военное положение 2 мая – до 18 августа.

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