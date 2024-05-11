«Евровидение-2024»: претенденты на победу

Букмекерские конторы обновили рейтинг претендентов на победу в песенном конкурсе Евровидение-2024, проходящем в шведском городе Мальмё.

По состоянию на 9:30 11 мая Украина занимает шестое место, сообщает Укринформ.

Украинская певица Jerry Heil, которая вместе со своей коллегой alyona alyona 11 мая будут представлять Украину в гранд-финале «Евровидения 2024» с песней Teresa & Maria, 11 мая обратилась к украинцам по всему миру. Своё обращение артистка разместила в Telegram.

«Уважаемые, нам нужна завтра ваша поддержка очень сильно. Зарядите телефоны. Пополните счета. Купите заграничные карты, – призвала артистка. – Никто нам не поможет победить, если украинцы по всему миру сейчас не объединятся и не сделают это вместе».

Своё обращение певица разместила на фоне слухов о том, что организаторы «Евровидения 2024» якобы хотят «слить Украину». К такому мнению СМИ пришли после того, как продюсеры шоу приняли решение, что Jerry Heil и alyona alyona, которые во время жеребьёвки по новым правилам вытащили не порядковый номер, а «выбор продюсера», выйдут на сцену в первой части под вторым номером.

Украинский режиссёр Таню Муиньо, которая занимается постановкой выступления для Украины, заявила, что выход на сцену вторыми является «смертельной позицией». Редакция «Музвар» в доказательство её слов привела статистику, согласно которой за последние 15 лет выступавшие под вторым номером страны только один раз попадали в топ-10.

«Нам нужно показать, что эта статистика – ничто, если есть сильная песня, сильный номер и сильный народ, который за этим стоит», – отреагировала на это Jerry Heil.

Она добавила, что согласно новым правилам, украинцы, проживающие во всём мире, кроме европейских стран, уже могут начать голосовать на сайте за представительниц Украины. Певица добавила, что каждый может отправить по 20 сообщений в их поддержку.

Инфографика: Укринформ по информации eurovisionworld.

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