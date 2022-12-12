В Одессе министр обороны Швеции объявил о новом пакете помощи ВСУ: что в нём

Швеция готовит девятый пакет помощи Вооружённым силам Украины, который значительно превосходит предыдущий.

Об этом министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил 11 декабря на совместном с министром обороны Украины Алексеем Резниковым брифинге в одесском филиале медиацентра «Украина».

Брифинг транслировался в YouTube.

«Правительство Швеции приняло девятый пакет поддержки Украины, и он на 50% больше, чем восьмой пакет. Это связано с тем, что мы наблюдаем эскалацию со стороны России», – сказал Йонсон.

Стокгольм готовится предоставить Киеву системы противовоздушной обороны, комплектующие для них, а также зимнюю амуницию для украинских военных. По словам министра, Швеция не просто поддерживает Украину, а инвестирует в общую безопасность, поскольку Россия постоянно нарушает права людей, атакуя мирную инфраструктуру.

«С 1 января мы будем председательствовать в Совете Европы и для нас будет очень важной задачей защищать интересы Украины», – пообещал глава минобороны.

Он также напомнил, что по программе EUMAM Украине уже предоставлен мандат на проведение индивидуальной, коллективной и специальной подготовки 15 тысяч военных. Учения будут проходить в нескольких точках на территории государств – стран ЕС.

Как сообщала Одесса News, размер предыдущих восьми пакетов военной помощи Украине оценивался примерно в 2 млрд шведских крон ($188 млрд). Швеция, в частности, поставляет Украине противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы и винтовки. Также Швеция предоставляет Украине гуманитарную помощь, передала оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры, принимает участие в обучении украинских военнослужащих и пожертвовала 7 млн шведских крон ($660 млн) Международному уголовному суду на расследование военных преступлений России в Украине.

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