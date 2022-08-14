Военная сводка по югу Украины за истекшие сутки: демилитаризация орды продолжается

Обстановка в операционной зоне южнобугского направления в прошедшие сутки оставалась сложной, но контролируемой Вооружёнными силами Украины.

По данным спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, 13 августа были уничтожены 3 военных базы противника — в Каховском, Геническом районах, Новой Каховке, а также 3 склада боеприпасов врага — в Бериславском, Геническом районах и Новой Каховке.

«Отчаянная попытка силами двух десантно-штурмовых отделений провести штурмовые действия в направлении Лозового успеха не имела», — сообщил сегодня ночью в Facebook представитель ОК «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

Нашей армейской авиацией нанесены 2 удара по опорным пунктам врага в Баштанском районе, а ракетно-артиллерийскими подразделениями по результатам выполнения огневых задач уменьшено оккупационное войско на 15 человек, 1 танк Т-72. Один беспилотник «Орлан-10» был «из летательного аппарата модифицирован в подводный».

Как сообщала Одесса News, по словам Президента Владимира Зеленского, борьба на юге Украины с российскими оккупантами даёт положительные результаты.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», Главнокомандующий ВСУ, ВМС ВСУ/Facebook

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