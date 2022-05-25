Марченко ответил на решение московского суда о своём аресте: придите и попробуйте

«Детскими попытками, вызывающими только смех», назвал начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко решение Басманного суда Москвы о своём заочном аресте.

Об этом сам Марченко сказал в видеообращении в Теlegram.

«Сегодня Басманный суд города Москвы заочно объявил меня в розыск и арестовал. С чем их и поздравляю, но не понимаю: чего меня искать? Я же никуда не делся и не собираюсь. Придите и попробуйте арестовать, но предупреждаю: я буду сопротивляться. И вообще, такое внимание со стороны оккупантов – это отличный признак, что мы работаем эффективно и делаем им нервы. И в конце концов, достаточно позорить себя ещё больше, ваши детские попытки кого-то напугать вызывают только смех, а ваша так называемая вторая армия и так уже достаточно опозорила себя на весь мир», — сказал глава ОВА.

Как сообщала Одесса News, 24 мая Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего командира украинского батальона «Айдар», в настоящее время начальника Одесской облвоенадминистрации Максима Марченко, обвиняемого в применении запрещённых средств и методов ведения войны. Судом избрана мера пресечения в виде заключения его под стражу сроком на два месяца с момента задержания либо экстрадиции на территорию РФ.

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