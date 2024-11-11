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  4. Сын Трампа отметил, что через 38 дней Зеленский потеряет «своё пособие»

Сын Трампа отметил, что через 38 дней Зеленский потеряет «своё пособие»

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Сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший 9 ноября разместил в Instagram Stories видео со встречи отца с главой Украинского государства Владимиром Зеленским, отметив, что тот вскоре якобы потеряет «своё пособие».

27 сентября тогда ещё кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп-старший в Нью-Йорке провёл встречу с Зеленским. Сын Трампа в Stories использовал видео с брифинга, на котором говорит Трамп, а Зеленский слушает. Камера постепенно фокусируется на лице президента Украины, а в кадре начинают сыпаться сверху доллары. К видео есть текст: «От первого лица: вы через 38 дней потеряете свое пособие» (You’re 38 Days from losing your allowance, –ред.).

Для справки. Через 38 дней, 17 декабря, в США Коллегия выборщиков от штатов должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав Конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдёт 20 января.

Американский политик ранее неоднократно называл Зеленского «самым великим продавцом в истории». Критикуя помощь Украине от США, Трамп-старший заявлял, что Зеленский – «гораздо лучший продавец», чем он. «Когда приезжает, то возвращается с $50-60млрд», — говорил ныне избранный в США президент.

Скриншот: donaldjtrumpjr/Instagram

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