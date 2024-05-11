Одесская прокуратура предотвратила безосновательные расходы из бюджета

Благодаря вмешательству прокуроров Приморской окружной прокуратуры города Одессы расторгнут договор о закупке работ за бюджетные средства на сумму почти 51,8 млн. грн., который был заключён с нарушением процедуры закупки.

Так, в июне 2021 г. между Управлением капитального строительства Одесского горсовета и предприятием, по результатам открытых торгов, заключён договор на закупку работ по капитальному ремонту элементов благоустройства сквера, расположенного в пределах просп. Шевченко и просп. Гагарина в г. Одессе, — сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что в нарушение требований ч. 1 ст. 48 Бюджетного кодекса Украины, Положений пункта 4-1 постановления Кабинета Министров Украины от 11.10.2016 № 710 «Об эффективном использовании государственных средств» заказчиком проведена закупка без обоснования технических и качественных характеристик предмета закупки, размера бюджетного назначения и ожидаемой стоимости предмета закупки.

«Кроме того, действие договора продолжалось без определения источника финансирования, без бюджетных ассигнований и фактически без цели реального наступления последствий», — говорится в сообщении.

Прокуроры уведомили Управление капстроительства Одесского горсовета о нарушениях. Договор расторжен.

Одесса News информировала, что члены рабочей группы «Прозрачность и подотчётность» при Одесской облгосадминистрации с октября по декабрь 2023 года предотвратили проведение якобы неотложных тендеров на общую сумму более 169 млн гривен.

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