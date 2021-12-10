С сегодняшнего дня в Одессе — запрет на бесплатные пластиковые пакеты

В Украине, в том числе и в Одессе, с 10 декабря начинает действовать первый этап ограничений обращения пластиковых пакетов.

Это предусмотрено Законом «Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины», пишет Укринформ.

В частности, в магазинах, супермаркетах, аптеках, заведениях питания и сфере предоставления услуг запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов, кроме биоразлагаемых, а также сверхтонких пластиковых пакетов, являющихся первичной упаковкой для свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.

К нарушителям этого требования будут применяться административно-хозяйственные санкции: штрафы от 1700 до 3400 грн за первое и 3400-8500 грн за повторное нарушение.

Цель такого решения – предотвратить образование пластиковых отходов.

«Ограничение обращения пластиковых пакетов на территории Украины – это в первую очередь о предотвращении образования отходов. Использование пластиковых пакетов станет взвешенным, а украинцы постепенно привыкнут покупать пакеты только по реальной необходимости. А значит, меньше будет продуцироваться мусор, который потом окажется на свалке, попадёт в окружающую среду», — отметил и.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

По его словам, следующим шагом для Украины должно стать ограничение обращения и производства пластиковой продукции одноразового использования.

Корреспондент Одесса News убедился лично в отсутствии бесплатных пакетов, о чём свидетельствуют объявление и товарный чек.

Как сообщала Одесса News, 7 июня Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины». Документ направлен на уменьшение объёма использования в Украине пластиковых пакетов, ограничение их распространения с целью улучшения состояния окружающей среды и благоустройства территорий.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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