После скандала замминистра обороны Украины подал в отставку

Министр обороны Украины Алексей Резников принял отставку Вячеслава Шаповалова с должности заместителя министра и обратился с соответствующим представлением в Кабинет Министров Украины.

Об этом 24 января сообщает сайт МО.

Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение Вооружённых сил Украины, попросил уволить его, «чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания».

«Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла. Министерство обороны Украины считает, что такой шаг позволит сохранить доверие общества и международных партнёров и обеспечить объективность при дополнительных уточнениях и возможных расследованиях», – говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что на должности Шаповалов успешно провёл несколько реформ в обеспечении армии, в частности, добился демонополизации услуг питания и поставок горючего в ВСУ, а также своевременного обеспечения военных бронежилетами и защитными касками.

Шаповалов работал в МО с ноября 2021 года, до этого занимал должность заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Советник министра обороны Алексей Копытько назвал уход Шаповалова «огромной и чудовищно несвоевременной потерей в команде».

«Вынужденное решение, чтобы показать – никто ни за какие кресла не держится. И что стабильное обеспечение армии важнее всего», – написал он в Facebook.

Как информировала Одесса News, 21 января издание «Зеркало недели» сообщило, что в соответствии с соглашением Минобороны от 23 декабря 2022 года министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах.

После публикации комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызвал руководство Минобороны на закрытое заседание, сообщила нардеп от «Слуги народа» Марьяна Безуглая. Она также заявила, что в МО «такие наценки не только по питанию», и отметила, что Государственная аудиторская служба Украины как раз проводит проверку министерства.

ООО «Актив компани», о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала в СМИ. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Министерство обороны опубликовало свою позицию по этому вопросу также 22 января. В ведомстве считают, что информация о закупках распространяется «с признаками умышленных манипуляций» и вводит в заблуждение.

23 января в НАБУ сообщили, что детективам известна информация, обнародованная в СМИ, и расследование по этим фактам начали ещё до публикации в СМИ.

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