Женщина, выдававшая себя жертвой насилия, оказалась убийцей — одесский суд

Прокуратура Одесской области обжаловала в апелляционном порядке приговор суда первой инстанции, которым в марте 2018 года женщина была признана виновной в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны и приговорена к двум годам заключения, а затем освобождена от отбывания наказания на основании Закона Украины «Об амнистии в 2016 году».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

По приговору суда в 2018 году, обвиняемая, будто защищаясь от физического насилия со стороны своего сожителя, ударила его ножом в область шеи, от чего мужчина скончался.

В суде апелляционной инстанции прокурорами опровергнут факт нападения на женщину и её защита от посягательств, и доказано, что она действовала с целью убийства без признаков необходимой обороны.

Одесский апелляционный суд согласился с доводами прокуратуры и вынес приговор, которым осудил обвиняемую по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство) к 8 годам лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, Раздельнянским районным судом Одесской области вынесен приговор в отношении обвиняемого в нанесении им тяжких телесных повреждений собственной жене, от которых она скончалась. Убийца получил 10 лет заключения.