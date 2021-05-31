Одесский миротворец: Я жил на базе ООН и бабуины врывались в мои апартаменты

Одесский правоохранитель, подполковник полиции Николай Ляшенко вернулся из полуторагодовалой командировки в составе миротворческого контингента ООН в Южный Судан.

«Моя миротворческая миссия заключалась в оказании помощи местным жителям и достойном представлении своего государства за рубежом», — рассказал Николай Ляшенко в своём интервью сайту Нацполиции Украины в Одесской области.

Интервью публикуется полностью в переводе Одесса News.

— Николай, расскажите, как Вы попали в миротворческую миссию, ведь говорят о жёстком отборе?

Стать миротворцем мне пришло в голову ещё когда я учился в одесском специализированном вузе. Один преподаватель ездил в миротворческую миссию, зажёг меня своими рассказами. Первое, что я сделал, обзавёлся хобби — изучение английского языка. Прошло много лет, прежде чем мне на глаза попался документ о наборе добровольцев специальным миротворческим центром Национальной академии внутренних дел. Я попросил кадровиков подать мои документы и начал углублённо учить английский. А через год, в 2018, был приглашён в Киев на несколько экзаменов, состоящих из проверки знаний иностранного языка и моих профессиональных способностей, которые могли бы быть полезными миротворческой миссии.



— Как Вы себя тогда представили комиссии, о каких своих сильных сторонах заявили?

В то время я занимал должность оперуполномоченного управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и имел за плечами почти 18 лет службы в различных подразделениях правоохранительных органов Одесской области, в частности, в управлении по борьбе с организованной преступностью. Поэтому я просто рассказал об этом, на английском, конечно, и оказался подходящим для миротворчества на Африканском континенте.

— Как быстро Вы поехали в Южный Судан после успешной сдачи экзаменов?

Через год, в октябре 2019-го, а некоторые ждут приглашения намного дольше, кому как повезёт.

— В чём заключалась работа ваших миротворческих сил в Южном Судане?

Нашей задачей было предоставлять убежище местному гражданскому населению, которое подвергалось нападениям. Некоторое время я работал на пункте пропуска в лагере ООН, следил за тем, чтобы туда не попадали посторонние люди, а его жители не проносили с собой запрещённые предметы. Впоследствии расследовал правонарушения, совершённые как жителями, которых мы защищали, так и в отношении них. Тяжкие правонарушения мы документировали и передавали в тамошнюю полицию, а мелкие решали на уровне старейшин — уважаемых граждан. Также мы регулярно проводили обучение с местными полицейскими и представителями самоуправления. В сентябре 2020 я был назначен заместителем начальника отдела ЮНПОЛ в штате Джонглей и занимался менеджментом и работой с кадрами — проводил собеседования с вновь прибывшими миротворцами, проявлял их навыки и контролировал выполняемую работу.

— Были ли в Вашей практике сложные случаи, связанные с угрозой для жизни и здоровья людей, которых вы защищали?

За время, которое я провёл в миротворческой операции, в нашем лагере было убийство. Во время бытового конфликта между женой и мужем, последний нанёс женщине несколько ножевых ранений. Были столкновения между двумя группами молодых людей, которые закончились госпитализацией раненых. А ещё был случай со смертью ребёнка, который прикусил язык и истекал кровью. В целом же приходилось просто помогать людям, в том числе детям, элементарными вещами, например, пищей.

— Ваша миссия не была вооружённой, кто вас защищал?

Там были полувоенизированные отделения непальцев со своей техникой и оружием. Если надо было куда-то выезжать и была угроза безопасности, то они нас сопровождали.

— Вам приходилось общаться с гражданами разных стран, как находили со всеми общий язык?

Моя миссия заключалась не только в оказании помощи африканским народам, но и достойном представлении своего государства за рубежом. Поэтому я прилагал максимум усилий, чтобы найти общий язык со всеми, и через себя, свои знания, навыки, быт, привычки познакомить их с Украиной. Честно говоря, поначалу мы все ссорились из-за каких-то мелких недоразумений, а затем в процессе работы сдружились. Очень легко было найти общий язык с индусами, корейцами, шведами, норвежцами. За полчаса разговора с ними я был уверен, что имею рядом друзей.

— Расскажите немного о своём быте, где и как Вы жили?

Я жил на базе ООН, к которой и примыкала территория лагеря местных. Стояла она в двух километрах от города. Проживал я один, сам себе готовил пищу. Сейчас в шутку рассказываю о бабуинах, которые врывались в мои апартаменты, а тогда было не очень весело, скорее страшно, потому что на самом деле эти животные достаточно агрессивны и могут вызвать серьёзные ранения. Кроме того, в Судане очень много опасных пресмыкающихся, диких кошек, насекомых. За полтора года пребывания там погибли два человека из моей команды, один из них — полицейский из Индонезии от малярии.

— Как Вы переживали разлуку с семьёй?

Трудно было. Когда ехал в миссию, жена была беременна и родила дочь в моё отсутствие. Сейчас Мирре 1,3. Сначала раз в несколько месяцев приезжал домой в отпуск, но потом из-за коронавируса почти год встречался с родными только по видеосвязи. Помогали друзья, которые появились в Судане. Сейчас очень скучаю за ними, впрочем, кое-кого жду в гости.

— В конце марта 2021 года Вы вернулись домой, чем занимаетесь сейчас, какие планы строите на будущее?

Сейчас я в отпуске, полностью погрузился в семью, занимаюсь воспитанием дочери, привыкаю к ​​старой, уже немного необычной жизни. Потом ещё поработаю участковым офицером полиции, а там — время покажет.

Одесса News поздравляет Николая Ляшенко с Международным днём миротворцев ООН, который отмечается ежегодно 29 мая.

Фото: Нацполиция в Одесской области

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